Grosse surprise à l’OM, De Zerbi explique son coup de poker !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’on s’attendait à ce qu’il soit titulaire, Amine Gouiri était une nouvelle fois remplaçant samedi au coup d’envoi du déplacement de l’OM à Metz (0-3). Le jeune Robinio Vaz a été préféré à l’international algérien, passeur puis buteur après son entrée en jeu. Un choix surprenant qu’a expliqué Roberto De Zerbi après la rencontre.

Resté sur le banc tout au long de la victoire face à l’Ajax Amsterdam (4-0) mardi en Ligue des champions, Amine Gouiri (25 ans) s’est encore assis avec les remplaçants samedi, lors du déplacement de l’OM sur la pelouse de Metz (0-3). Roberto De Zerbi a décidé d’offrir sa première titularisation en Ligue 1 au jeune Robinio Vaz (18 ans), passeur décisif pour Igor Paixao (25 ans) sur l’ouverture du score des Marseillais.

De Zerbi explique la titularisation de Vaz « Pourquoi avoir titularisé Vaz ? Robinio nous apporte de la profondeur, c’était important car Metz jouait avec cinq défenseurs. La seule chose qui m’embête, c’est sa blessure. On verra demain (dimanche) comment il évolue », a confié Roberto De Zerbi en conférence d’après-match.