Andrès Iniesta à l'OM : Le coup totalement inattendu du mercato !

Arrivé à l'OM dans les dernières heures du mercato, Arthur Vermeeren commence à se faire un nom à Marseille. Présent en conférence de presse vendredi, le milieu de terrain belge n'avait d'ailleurs pas hésité à révéler qu'Andrès Iniesta était sa référence.

Vermeeren, le nouveau Iniesta ? « Ma qualité, c’est surtout la vision du jeu, lire le match, anticiper. Avec la balle au pied, je suis calme et confiant, je peux récupérer des ballons. Mon modèle, c’est Andres Iniesta, un exemple pour moi. J’essaie de construire ma confiance match après match et d’apporter le maximum à l’équipe », confie-t-il devant les médias, avant de poursuivre en évoquant son intégration.