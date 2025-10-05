Andrès Iniesta à l'OM : Le coup totalement inattendu du mercato !

Méconnu du grand public lorsqu'il débarque à l'OM cet été en provenance du RB Leipzig, Arthur Vermeeren a toutefois réalisé des débuts encourageants à Marseille. Invité à se présenter lors de son passage en conférence de presse, le milieu de terrain belge s'est d'ailleurs comparé à un certain... Andrès Iniesta.
Arrivé à l'OM dans les dernières heures du mercato, Arthur Vermeeren commence à se faire un nom à Marseille. Présent en conférence de presse vendredi, le milieu de terrain belge n'avait d'ailleurs pas hésité à révéler qu'Andrès Iniesta était sa référence.
Vermeeren, le nouveau Iniesta ?
« Ma qualité, c’est surtout la vision du jeu, lire le match, anticiper. Avec la balle au pied, je suis calme et confiant, je peux récupérer des ballons. Mon modèle, c’est Andres Iniesta, un exemple pour moi. J’essaie de construire ma confiance match après match et d’apporter le maximum à l’équipe », confie-t-il devant les médias, avant de poursuivre en évoquant son intégration.
«Mon modèle, c’est Andres Iniesta»
« Tout d’abord je suis très content d’être ici. Ça s’est passé rapidement à la fin du mercato. J’ai eu besoin d’un temps d’adaptation, apprendre le style du coach et gagner de la confiance. Sur ce match, j’ai pu me montrer pour la première fois et ça s’est bien passé. J’espère avoir encore beaucoup d’occasions de jouer de bons matchs avec Marseille », ajoute Arthur Vermeeren.