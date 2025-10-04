«L’un des meilleurs d’Europe» à l’OM, la grosse annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours en quête de sa première victoire depuis le début de la saison, Metz reçoit l’OM ce samedi, pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Stéphane Le Mignan s’attend à un match difficile face à une équipe qui a récemment battu le PSG et dirigée par « l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe ».

Après ses trois victoires consécutives toutes compétitions confondues contre le PSG (1-0), Strasbourg (1-2) et l’Ajax Amsterdam (4-0), l’OM se déplace sur la pelouse de Metz ce samedi. Une rencontre qui s’annonce difficile pour les Grenats, qui n’ont toujours pas remporté la moindre victoire cette saison.

De Zerbi, « l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe » « C’est une équipe qui est capable de battre les plus grands clubs européens. Elle a rivalisé à Madrid, battu le PSG puis l’Ajax. Elle a beaucoup progressé avec une bonne fin de mercato et l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe aussi », a déclaré Stéphane Le Mignan vendredi en conférence de presse.