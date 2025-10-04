«L’un des meilleurs d’Europe» à l’OM, la grosse annonce !

Toujours en quête de sa première victoire depuis le début de la saison, Metz reçoit l’OM ce samedi, pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Stéphane Le Mignan s’attend à un match difficile face à une équipe qui a récemment battu le PSG et dirigée par « l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe ».
Après ses trois victoires consécutives toutes compétitions confondues contre le PSG (1-0), Strasbourg (1-2) et l’Ajax Amsterdam (4-0), l’OM se déplace sur la pelouse de Metz ce samedi. Une rencontre qui s’annonce difficile pour les Grenats, qui n’ont toujours pas remporté la moindre victoire cette saison.
De Zerbi, « l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe »
« C’est une équipe qui est capable de battre les plus grands clubs européens. Elle a rivalisé à Madrid, battu le PSG puis l’Ajax. Elle a beaucoup progressé avec une bonne fin de mercato et l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe aussi », a déclaré Stéphane Le Mignan vendredi en conférence de presse.
« On a montré contre Monaco et Lyon qu’on en était capable »
« On s’attend à plus défendre et il faudra exploiter chaque opportunité », a ajouté l’entraîneur de Metz. « Mais bien défendre, c’est aussi avoir le ballon, donc à nous d’avoir quelque temps de possession pour ne pas être qu’acculés devant notre but. On a montré contre Monaco et Lyon qu’on en était capable. »