Gouiri : Le coup de tonnerre à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré une très bonne fin de saison avec l'OM l'an dernier, Amine Gouiri a reculé dans la hiérarchie de Roberto De Zerbi en ce début de saison. En effet l'international algérien a parfois été écarté et il a du mal à retrouver la même efficacité, lui qui n'a toujours pas marqué. Pour Jérôme Rothen, l'OM a complètement changé sa vision par rapport à certains joueurs, à commencer par l'attaquant de 25 ans.

Arrivé à Marseille l'hiver dernier, Amine Gouiri a fini la saison avec 10 buts en 14 matches de Ligue 1, un bilan exceptionnel sur lequel Roberto De Zerbi pourrait s'appuyer cette saison. Mais l'Algérien n'arrive pas à trouver la même efficacité. Jérôme Rothen pense que de toute façon, les attentes sont moindres par rapport à lui désormais.

L'OM ne compte plus sur Gouiri ? Parmi les principaux artisans de la 2ème place de l'OM en Ligue 1 l'année dernière, Amine Gouiri a du mal à déployer la même dynamique. Mais il n'a peut-être pas forcément les moyens de le faire, lui qui est un peu moins mis en valeur. L'ancien Lyonnais est même quasiment absent en Ligue des champions. « S’ils se sont qualifiés la saison dernière en Ligue des champions, c’est grâce à lui parce qu’il a redynamisé le front de l’attaque. Il a été intéressant vraiment, il a été en progression et moi je suis très surpris de voir comment il s’adapte aujourd’hui à Gouiri De Zerbi. À Lyon d’un seul coup il a disparu. Il joue pas, donc moi j’avais été surpris. Derrière c’est un temps de jeu mitigé, un coup je joue, un coup je suis remplacé à l’heure de jeu. Pas une minute en Ligue des champions, c’est quand même un signe qui est pas bon. Alors même si le scénario du match fait qu'en effet ça lui a donné raison à De Zerbi de mettre Aubameyang. Quand j’ai entendu Mehdi Benatia l’année dernière, j’ai entendu Pablo Longoria, j’ai entendu Roberto De Zerbi » démarre Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme sur RMC.