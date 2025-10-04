Mercato - OM : De Zerbi annonce un transfert pour 2026 ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Interrogé en conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a évoqué certains de ses joueurs au cas par cas, et notamment son jeune milieu de terrain belge Arthur Vermeeren. Ce dernier est actuellement prêté avec option d'achat par le RB Leipzig, mais De Zerbi semble clairement indiqué qu'il sera définitivement recruté par l'OM en fin de saison.

« Les conditions de mon prêt ? Je ne sais pas trop non plus, j'ai parlé à mon avocat aussi. Le plus important, c'est que je vais tout donner sur le terrain à Marseille cette année », confiait Arthur Vermeeren (20 ans) vendredi en conférence de presse, expliquant donc que son futur à l'OM était encore assez incertain étant donné qu'il est arrivé au club cet été sous la forme d'un prêt, assorti d'une option d'achat. Mais de son côté, Roberto De Zerbi semble avoir beaucoup moins de doutes sur le futur de Vermeeren à l'OM.

« C'est le futur du club » « C'est le présent et aussi le futur du club. On travaille pour créer également le futur, pas seulement pour aujourd'hui et demain. Là en 2025 il est fort. Il a encore une très grande marge de progression », a confié le coach italien de l'OM vendredi en conférence de presse. Une sortie qui laisse donc clairement entendre qu'il lèvera l'option d'achat à disposition pour Arthur Vermeeren à l'été 2026.