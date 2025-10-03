Transfert au Real Madrid : Le coup de théâtre qui va régaler l’OM ?

Pierrick Levallet

À la recherche d’un nouvel attaquant cet été, l’OM a multiplié les pistes sur le mercato. Le club phocéen s’était notamment un temps intéressé à Endrick, qui est finalement resté au Real Madrid. Les Merengue pourraient toutefois ouvrir la porte à un transfert du Brésilien cet hiver, ce qui pourrait pousser les pensionnaires de la Ligue 1 à relancer le dossier.

Cherchant à construire un effectif taillé pour la Ligue des champions, l’OM s’est montré très actif sur le mercato cet été. Le club phocéen s’était notamment mis en quête d’un nouvel attaquant. Et avant le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient multiplié les pistes sur le marché des transferts.

Endrick n'a toujours pas joué avec le Real Madrid cette saison La direction de l’OM s’était notamment intéressée à Endrick. Mais finalement, le buteur brésilien est resté au Real Madrid. Tout ne passe toutefois pas comme prévu pour l’international auriverde, qui n’a toujours pas disputé la moindre minute sous les ordres de Xabi Alonso cette saison. Et cela pourrait le pousser à se chercher un nouveau club.