OM - Aubameyang : Le malaise à régler pour De Zerbi ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Revenu à l’OM cet été, Pierre-Emerick Aubameyang n’en finit plus d’être décisif depuis le début de la saison. Ayant contribué au large succès des Olympiens face à l’Ajax Amsterdam, le Gabonais prétend plus que jamais à une place de titulaire. Au grand dam d’Amine Gouiri, qui n’a lui pas joué cette rencontre de Ligue des Champions. Que doit alors faire Roberto De Zerbi ?

Recruté en janvier dernier par l’OM en provenance de Rennes, Amine Gouiri n’a eu besoin que de quelques mois pour mettre tout le monde dans sa poche. Alors que l’Algérien semblait partir avec le statut de buteur numéro 1 pour cette saison, c’était sans compter sur Pierre-Emerick Aubameyang. De retour à Marseille, le Gabonais montre à chacun de ses apparitions qu’il évolue toujours au plus haut niveau. Gouiri en fait alors les frais et sa situation ne manque pas d’interpeller…

Gouiri déchante à cause d’Aubameyang ? Pendant que Pierre-Emerick Aubameyang a brillé avec l’OM face à l’Ajax Amsterdam, Amine Gouiri a lui rongé son frein sur le banc de touche. Remplaçant au coup d’envoi, l’Algérien n’est pas du tout rentré en jeu au cours de cette rencontre. Un choix fort de Roberto De Zerbi qui n’est clairement pas passé inaperçu. Que se passe-t-il avec Gouiri ? Alors que l’ancien de Rennes avait excellé lors de ses premiers mois à l’OM, l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang lui fait désormais de l’ombre.