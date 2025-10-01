Greenwood «insupportable» à l'OM, la punition de De Zerbi tombe !

Axel Cornic

Les louanges pleuvent au lendemain de la large victoire de l’Olympique de Marseille face à l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions (4-0), sur la pelouse du Vélodrome. C’est le cas avec Éric Di Meco, ancien défenseur du club phocéen qui a remporté le prestigieux trophée européen en 1993.

C’est une excellente période pour Marseille. Après un début de saison catastrophique, l’OM a enchainé les victoires importantes face au PSG (1-0) puis face à Strasbourg (1-2) en Ligue 1, avant de confirmer en Ligue des Champions. Contre l’Ajax Amsterdam, les hommes de Roberto De Zerbi ont en effet offert une soirée de gala au stade Vélodrome.

Gros changement pour Greenwood ? Pour Éric Di Meco, ces prestations viennent notamment d’un bon coaching opéré par De Zerbi, qui fait monter la concurrence au sein de l’effectif. « Ce qui me plait, c’est que De Zerbi a concerné tout le monde. Ça va être une force et les performances de Greenwood, c’est peut-être parce qu’il sent justement qu’il y a de la concurrence » a fait remarquer l’ancien de l’OM, sur RMC.