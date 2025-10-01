OM : «Une bande d’imbéciles», il craque en direct !

Formé à l’Ajax Amsterdam, Wesley Sneidjer n’a pas du tout apprécié la prestation de son ancien club mardi soir, écrasé par l’OM (4-0) au Stade Vélodrome. Le Néerlandais a vivement critiqué la tactique de John Heitinga, qui avait choisi de positionner son équipe très haut sur le terrain pour aller chercher les Marseillais.
« Ils étaient trop forts pour nous. » John Heitinga ne s’est pas caché mardi soir, après la lourde défaite de son équipe sur la pelouse de l’OM (4-0) en Ligue des champions. L’entraîneur de l’Ajax Amsterdam estime avoir pris « une grosse leçon » à Marseille. Une performance qui a été très critiquée aux Pays-Bas.
« C’est inacceptable à ce niveau »
« Tous ces duels. Ça m’agace vraiment. C’est inacceptable à ce niveau. Quelques passes suffisaient et les Marseillais passaient. On met des joueurs à des postes où ils ne devraient pas jouer. C’est à cause des duels et parce qu’ils ne reculent pas », a déclaré Wesley Sneijder sur le plateau de Ziggo Sport.
« Une bande d’imbéciles »
« Ils devaient reculer, tout simplement ! », a ajouté l’ancien international néerlandais de l’Ajax Amsterdam. « À un moment donné, alors que le score était de 2-0, je les vois encore presser haut. Mais ils ne récupèrent pas le ballon avec ce pressing haut. Une bande d’imbéciles. »