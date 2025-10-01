OM : «Une bande d’imbéciles», il craque en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Formé à l’Ajax Amsterdam, Wesley Sneidjer n’a pas du tout apprécié la prestation de son ancien club mardi soir, écrasé par l’OM (4-0) au Stade Vélodrome. Le Néerlandais a vivement critiqué la tactique de John Heitinga, qui avait choisi de positionner son équipe très haut sur le terrain pour aller chercher les Marseillais.

« Ils étaient trop forts pour nous. » John Heitinga ne s’est pas caché mardi soir, après la lourde défaite de son équipe sur la pelouse de l’OM (4-0) en Ligue des champions. L’entraîneur de l’Ajax Amsterdam estime avoir pris « une grosse leçon » à Marseille. Une performance qui a été très critiquée aux Pays-Bas.

« C’est inacceptable à ce niveau » « Tous ces duels. Ça m’agace vraiment. C’est inacceptable à ce niveau. Quelques passes suffisaient et les Marseillais passaient. On met des joueurs à des postes où ils ne devraient pas jouer. C’est à cause des duels et parce qu’ils ne reculent pas », a déclaré Wesley Sneijder sur le plateau de Ziggo Sport.