OM : Humiliation à Marseille, la grosse annonce

Ce mardi soir, l’OM a corrigé l’Ajax Amsterdam à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions (4-0). Une véritable humiliation pour le club néerlandais, qui n’a jamais su rivaliser avec les Phocéens. Le coach des « Lanciers » John Heitinga a d’ailleurs concédé que les siens avaient pris une leçon de football au Vélodrome.

Rien n’arrête l’OM en ce moment. Après deux gros succès en Ligue 1 face au PSG et à Strasbourg, le club phocéen a poursuivi sur sa lancée en battant largement l’Ajax ce mardi soir en Ligue des Champions. Dans un Vélodrome plein à craquer, les hommes de Roberto De Zerbi ont assuré le spectacle.

L’OM gifle l’Ajax Grâce notamment à un doublé d’Igor Paixao et un superbe match de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a obtenu un succès important, et réussit donc à faire décoller sa campagne européenne. En face, le club néerlandais a totalement coulé, sombrant dès les quinze premières minutes du match. Entraîneur de l’Ajax, John Heitinga a concédé après cette lourde défaite que les siens n’avaient pas été à la hauteur.