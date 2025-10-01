«Il nous a agacés», Riolo balance sur ce joueur de l'OM !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a bouclé la signature de Benjamin Pavard. En effet, les Marseillais ont finalisé un prêt avec une option d'achat avec les dirigeants de l'Inter. Si Benjamin Pavard a pu agacer en équipe de France, il est déjà devenu un taulier à l'OM d'après Daniel Riolo.

Lors du dernier mercato estival, l'OM a jeté son dévolu sur Benjamin Pavard. En effet, le club olympien a bouclé un prêt avec une option d'achat avec la direction de l'Inter.

Pavard a signé à l'OM Depuis son arrivée à l'OM, Benjamin Pavard met tout le monde d'accord, enchainant les performances XXL. Présent dans l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a affirmé que l'international français était sous-coté à cause de ses difficultés récentes avec les Bleus.