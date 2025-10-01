OM : De Zerbi a tranché, c'est un choix «qui fait mal» !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM de Pablo Longoria a accueilli l'Ajax au Vélodrome. Pour ce rendez-vous de la deuxième journée de la phase régulière en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi a fait un choix fort. En effet, le coach de l'OM a laissé Pierre-Emile Højbjerg sur le banc au coup d'envoi. Une décision prise à contre-coeur.

«Höjbjerg ne peut pas jouer tous les matches» « Comment expliquez-vous vos choix du soir ? Vermeeren a joué parce qu'Höjbjerg ne peut pas jouer tous les matches, et car il va aussi jouer en équipe nationale ensuite. Le mettre en dehors du onze est quelque chose qui me fait toujours mal. Il a fait trois gros matches à Madrid, face à Paris et à Strasbourg, avec une grosse dépense d'énergie, comme Weah. Tous les joueurs serviront au cours de la saison. On ne doit pas avoir peur d'utiliser tout l'effectif. J'ai peut-être sorti O'Riley et Paixao un peu trop tôt, mais ils ne sont pas encore en condition optimale », a confié Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM, en conférence de presse d'après-match.