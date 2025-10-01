«Le jour et la nuit» : Le grand changement à l'OM après son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un peu plus d’un an après son transfert en provenance de Go Ahead Eagles, Jeffrey de Lange voit déjà la différence. Le gardien âgé de 27 ans estime avoir énormément progressé depuis qu’il est à l’OM et qu’il n’est plus du tout le même joueur que deux ans auparavant, malgré son statut de doublure de Geronimo Rulli.

Bien qu’il joue très peu depuis son arrivée, Jeffrey de Lange (27 ans) estime tout de même avoir énormément progressé à l’OM. Doublure de Geronimo Rulli (33 ans), le Néerlandais, recruté à l’été 2024 en provenance de Go Ahead Eagles, n’a disputé que trois matchs officiels avec le club marseillais.

« C'est vraiment incroyable » « Quand je me compare à ce que j'étais à mon arrivée ici, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment incroyable », a confié Jeffrey de Lange, dans un entretien accordé à NOS.