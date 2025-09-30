OM - De Zerbi : Le choix qui laisse Bertrand Latour sous le choc !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Battu par le Real Madrid pour la première journée de Ligue des Champions, l’OM affronte ce mardi soir l’Ajax Amsterdam. Pour la réception des Néerlandais, Roberto De Zerbi a réservé quelques surprises dans sa composition de départ. Pierre-Emile Höjbjerg n’est notamment pas titulaire et cette absence du Danois dans le milieu de terrain de l’OM choque certains.

Ce mardi soir, le Vélodrome retrouve la Ligue des Champions et pour l’occasion, l’OM accueille l’Ajax Amsterdam. Sur le papier, le club phocéen se présente comme favori pour cette rencontre. De quoi inciter Roberto De Zerbi à faire tourner son équipe ? Il y a quelques surprises parmi les titulaires de l’OM avec notamment un milieu composé de Vermeeren, O’Riley et Nadir. Pierre-Emile Höjbjerg est donc lui absent au coup d’envoi.

L’absence incompréhensible ? L’absence du Danois dans l’équipe de l’OM au coup d’envoi a d’ailleurs interpellé Bertrand Latour. En effet, sur le plateau du Canal Champions Club, le journaliste a lâché à propos de Pierre-Emile Höjbjerg : « Sauf problème de dernière minute, Höjbjerg ne peut pas être le vice-capitaine de Marseille, un joueur aussi important, et ne pas jouer ce qui me parait être un des matchs charnières de cette saison. J’aurais aimé voir Höjbjerg, il n’a pas 35 ans ».