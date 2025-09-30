OM - De Zerbi : Le choix qui laisse Bertrand Latour sous le choc !

Battu par le Real Madrid pour la première journée de Ligue des Champions, l’OM affronte ce mardi soir l’Ajax Amsterdam. Pour la réception des Néerlandais, Roberto De Zerbi a réservé quelques surprises dans sa composition de départ. Pierre-Emile Höjbjerg n’est notamment pas titulaire et cette absence du Danois dans le milieu de terrain de l’OM choque certains.
Ce mardi soir, le Vélodrome retrouve la Ligue des Champions et pour l’occasion, l’OM accueille l’Ajax Amsterdam. Sur le papier, le club phocéen se présente comme favori pour cette rencontre. De quoi inciter Roberto De Zerbi à faire tourner son équipe ? Il y a quelques surprises parmi les titulaires de l’OM avec notamment un milieu composé de Vermeeren, O’Riley et Nadir. Pierre-Emile Höjbjerg est donc lui absent au coup d’envoi.
L’absence incompréhensible ?
L’absence du Danois dans l’équipe de l’OM au coup d’envoi a d’ailleurs interpellé Bertrand Latour. En effet, sur le plateau du Canal Champions Club, le journaliste a lâché à propos de Pierre-Emile Höjbjerg : « Sauf problème de dernière minute, Höjbjerg ne peut pas être le vice-capitaine de Marseille, un joueur aussi important, et ne pas jouer ce qui me parait être un des matchs charnières de cette saison. J’aurais aimé voir Höjbjerg, il n’a pas 35 ans ».
« Il faut bien qu’il souffle »
De son côté, Samir Nasri s’est lui montré beaucoup plus compréhensible concernant Pierre-Emile Höjbjerg. « Il faut bien qu’il souffle. Il y a eu une semaine éprouvante pour l’OM avec le match de Paris et contre Strasbourg. Je pense que De Zerbi a voulu faire tourner. S’il met tout sur l’Ajax et ce week-end il perd, on va lui reprocher. Il faut tourner l’effectif », a expliqué l’ancien de l’OM.