C’est historique, du jamais-vu à l’OM !

Ce mardi (21h), l’OM accueille l’Ajax Amsterdam au Vélodrome à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions. Une rencontre extrêmement attendue par le peuple marseillais, qui souhaite voir son équipe rebondir après la défaite face au Real Madrid. La pression monte à Marseille, qui devrait d’ailleurs battre un très beau record ce soir.
Le choc approche à grands pas pour l’OM. Le club phocéen va accueillir l’Ajax Amsterdam dans une soirée qui s’annonce déjà bouillante à Marseille. Après avoir été défait par le Real Madrid lors de la première journée, la formation de Roberto De Zerbi entend bien faire décoller sa campagne européenne.
Gros choc face à l'Ajax
Et pour cela, l’OM peut s’appuyer sur une très belle dynamique. Après un début de saison de championnat mitigé, le club marseillais s’est parfaitement rattrapé en battant le PSG à domicile. Vendredi dernier, Marseille a réussi à s’imposer sur le fil en disposant d’un gros poisson en la personne de Strasbourg. Désormais, les Phocéens sont totalement concentrés sur la rencontre face à l’Ajax.
Record en tribunes
Le Vélodrome sera bouillant ce mardi soir. Comme l’a communiqué la billetterie officielle de l’OM, un record historique d’affluence va être battu pour cette soirée européenne. Le précédent record remontait à octobre 2023 et une rencontre contre l’AEK Athènes où 65 096 spectateurs s’étaient réunis.