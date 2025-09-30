C’est historique, du jamais-vu à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi (21h), l’OM accueille l’Ajax Amsterdam au Vélodrome à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions. Une rencontre extrêmement attendue par le peuple marseillais, qui souhaite voir son équipe rebondir après la défaite face au Real Madrid. La pression monte à Marseille, qui devrait d’ailleurs battre un très beau record ce soir.

Le choc approche à grands pas pour l’OM. Le club phocéen va accueillir l’Ajax Amsterdam dans une soirée qui s’annonce déjà bouillante à Marseille. Après avoir été défait par le Real Madrid lors de la première journée, la formation de Roberto De Zerbi entend bien faire décoller sa campagne européenne.

Gros choc face à l'Ajax Et pour cela, l’OM peut s’appuyer sur une très belle dynamique. Après un début de saison de championnat mitigé, le club marseillais s’est parfaitement rattrapé en battant le PSG à domicile. Vendredi dernier, Marseille a réussi à s’imposer sur le fil en disposant d’un gros poisson en la personne de Strasbourg. Désormais, les Phocéens sont totalement concentrés sur la rencontre face à l’Ajax.