Coup de théâtre à l’OM, le renfort surprise annoncé !

Ce mardi soir, l’OM reçoit l’Ajax pour la deuxième journée de Ligue des Champions (20h45). Les Marseillais espèrent rebondir après une première défaite dans la compétition. Alors qu’il était annoncé très incertain pour ce choc, le capitaine Leonardo Balerdi est finalement bien présent dans la liste des joueurs convoqués pour cette rencontre européenne.

L’OM peut poursuivre sur une belle série. Après un début de saison en dents de scie, le club phocéen a gagné de la confiance après avoir réalisé une prestation intéressante sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des Champions. S’en sont suivi deux succès de rangs pour les hommes de Roberto De Zerbi, avec le PSG et Strasbourg.

L’OM veut enchaîner face à l’Ajax Deux victoires extrêmement importantes pour ce début de saison à l’OM, qui s’est bien replacé en championnat. Désormais, Marseille doit faire décoller sa saison en Europe, et reçoit l’Ajax ce mardi soir au Vélodrome. Roberto De Zerbi espère un premier succès en Ligue des Champions face au club néerlandais, et va pouvoir compter sur un gros retour en ce sens.