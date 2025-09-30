Un «super joueur» est annoncé à l’OM, la surprise est totale !

Auteur d’un début de saison globalement réussi, l’OM peut s’appuyer sur plusieurs joueurs au sein d’un groupe très dense. Et Benoit Cheyrou met notamment en avant certains éléments importants de la rotation à l’image d’Amir Murillo, auteur du but décisif à Strasbourg vendredi (2-1).
Grâce à un mercato estival très impressionnant, Roberto De Zerbi dispose d'un effectif pléthorique, qui est notamment composé de joueurs polyvalents ou capables de jouer les seconds rôles à merveille. C'est le cas notamment d'Amir Murillo comme le souligne Benoit Cheyrou.
Cheyrou s'enflamme pour Murillo
« Le plus intéressant, c’est que l’OM dispose de profils différents au même poste. Ça aussi, c’est très malin. Timothy Weah a été recruté pour sa polyvalence, il peut jouer ailier droit, ailier gauche, piston droit, piston gauche… Comme Murillo, c’est un joueur capable de jouer de partout et de surprendre à tout moment. Ça offre plus d’options et d’opportunités pour l’OM », confie-t-il dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.
«Murillo est un cas typique»
« Murillo est un cas typique. Il a très peu été sur le banc la saison dernière parce qu’il a été bon et, aussi, parce qu’il n’y avait pas d’autres options. J’étais presque frustré pour lui de le voir sur le banc pour les deux matchs les plus prestigieux du début de saison. C’est un super joueur, fiable, complet et capable de jouer à plusieurs postes. C’est le symbole de la rencontre car il revient, marque son but du gauche et l’OM s’impose », ajoute Benoit Cheyrou.