Un «super joueur» est annoncé à l’OM, la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’un début de saison globalement réussi, l’OM peut s’appuyer sur plusieurs joueurs au sein d’un groupe très dense. Et Benoit Cheyrou met notamment en avant certains éléments importants de la rotation à l’image d’Amir Murillo, auteur du but décisif à Strasbourg vendredi (2-1).

Grâce à un mercato estival très impressionnant, Roberto De Zerbi dispose d'un effectif pléthorique, qui est notamment composé de joueurs polyvalents ou capables de jouer les seconds rôles à merveille. C'est le cas notamment d'Amir Murillo comme le souligne Benoit Cheyrou.

Cheyrou s'enflamme pour Murillo « Le plus intéressant, c’est que l’OM dispose de profils différents au même poste. Ça aussi, c’est très malin. Timothy Weah a été recruté pour sa polyvalence, il peut jouer ailier droit, ailier gauche, piston droit, piston gauche… Comme Murillo, c’est un joueur capable de jouer de partout et de surprendre à tout moment. Ça offre plus d’options et d’opportunités pour l’OM », confie-t-il dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.