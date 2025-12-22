Kylian Mbappé : Le divorce que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

D’ici peu, Kylian Mbappé pourrait changer d’entraîneur au Real Madrid. Xabi Alonso est annoncé sur la sellette depuis un certain temps maintenant. Et les supporters du club madrilène commenceraient à perdre patience avec le coach espagnol, qui devait initialement lancer une nouvelle ère chez les Merengue après son arrivée l’été dernier.

L’été dernier, le Real Madrid a opté pour le changement. Le club madrilène a en effet remplacé Carlo Ancelotti par Xabi Alonso. L’entraîneur espagnol devait ainsi lancer une nouvelle ère chez les Merengue, avec un projet flambant neuf et des idées de jeu innovantes. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu pour le coach de Kylian Mbappé, qui a vu sa position se fragiliser au fil des semaines.

Xabi Alonso ne fait plus l'unanimité auprès des supporters Comme le rapporte MARCA, les supporters du Real Madrid commenceraient même à perdre patience avec Xabi Alonso. Le Santiago Bernabéu n’a pas manqué de manifester son mécontentement face au jeu de l’équipe, chose assez rare ces dernières années. Le technicien de 44 ans ne parvient pas à redresser la barre, malgré la victoire contre le FC Séville ce week-end (2-0).