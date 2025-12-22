Kylian Mbappé : Le divorce que personne n’a vu venir !

D’ici peu, Kylian Mbappé pourrait changer d’entraîneur au Real Madrid. Xabi Alonso est annoncé sur la sellette depuis un certain temps maintenant. Et les supporters du club madrilène commenceraient à perdre patience avec le coach espagnol, qui devait initialement lancer une nouvelle ère chez les Merengue après son arrivée l’été dernier.
L’été dernier, le Real Madrid a opté pour le changement. Le club madrilène a en effet remplacé Carlo Ancelotti par Xabi Alonso. L’entraîneur espagnol devait ainsi lancer une nouvelle ère chez les Merengue, avec un projet flambant neuf et des idées de jeu innovantes. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu pour le coach de Kylian Mbappé, qui a vu sa position se fragiliser au fil des semaines.
Xabi Alonso ne fait plus l'unanimité auprès des supporters
Comme le rapporte MARCA, les supporters du Real Madrid commenceraient même à perdre patience avec Xabi Alonso. Le Santiago Bernabéu n’a pas manqué de manifester son mécontentement face au jeu de l’équipe, chose assez rare ces dernières années. Le technicien de 44 ans ne parvient pas à redresser la barre, malgré la victoire contre le FC Séville ce week-end (2-0).
Un départ prévu après la trêve de Noël au Real Madrid ?
Le média espagnol précise que le sentiment général n’aurait pas changé à l’égard de Xabi Alonso. Au sein du Real Madrid, tous les regards seraient tournés vers lui. Reste maintenant à voir si l’ancien du Bayer Leverkusen parviendra à trouver la solution avant qu’il ne soit trop tard. Si ce n’est pas le cas, Kylian Mbappé pourrait être amené à découvrir un nouvel entraîneur en cours de saison.