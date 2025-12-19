Transferts : Un gros joueur s’annonce à l’UBB !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation bordelais, Baptiste Serin avait quitté l'UBB en 2019 pour rejoindre Toulon où il vient tout juste de signer une prolongation de contrat. Mais le demi de mêlée tricolore assure qu'il reviendra un jour ou l'autre à l'UBB, lorsque le moment sera venu...

Et si Baptiste Serin (31 ans) retournait à l'UBB avant la fin de sa carrière ? Dans un entretien accordé à Sud-Ouest ce vendredi, le demi de mêlée de Toulon a évoqué son avenir, lui qui vient tout juste de prolonger son contrat jusqu'en 2028 avec le RCT. Mais Serin affirme malgré tout qu'il finira par revenir un jour ou l'autre à l'UBB, son premier amour.

« Je reviendrai à Bordeaux » « Ce n’était peut-être pas le moment. Ma première volonté était de rester à Toulon. Il est certain que si je refais un contrat derrière, je me reposerais la question. Mais il faut aussi tenir compte des intérêts des clubs. Lorsque tu es joueur, tu ne peux pas choisir tout le temps. Je ne sais pas quels seront mes objectifs dans deux ans, ni où j’en serai d’un point de vue physique. Tout ça est vague. Mais même si ce n’est pas en tant que joueur, je reviendrai à Bordeaux », indique le demi de mêlée aux 46 sélections avec le XV de France.