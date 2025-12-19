Antoine Dupont : Jackpot annoncé à l’autre bout du Monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont nourrit de grandes ambitions avec le XV de France pour la prochaine Coupe du Monde, en 2027, qui se déroulera à l'autre bout du Monde en Australie. Et Frédéric Michalak se montre d'ailleurs très confiant quant aux chances des Bleus et affirme que Dupont et ses partenaires peuvent remporter ce Mondial.

Eliminé dès les quarts de finale de la Coupe du Monde 2023 par l'Afrique du Sud (28-29) sur son sol, le XV de France court toujours après le premier sacre mondial de son histoire. Et Antoine Dupont, qui pourrait disputer sa toute dernière Coupe du Monde en 2027, va tenter de marquer l'histoire des Bleus en Australie. Mais le XV de France a-t-il seulement les moyens de remporter la compétition ? Frédéric Michalak y croit dur comme fer et annonce un possible jackpot pour Dupont et ses coéquipiers.

Michalak y croit pour les Bleus Selon l'ancien demi d'ouverture emblématique du XV de France, le bilan de cette année 2025 est assez encourageant : « Tu gagnes le Tournoi des VI nations. On fait une tournée en Nouvelle-Zélande sans nos titulaires et on perd un match contre l'Afrique du Sud (32-17) qui est la meilleure équipe du monde aujourd’hui. Un match qu’on perd à partir de la 60e minute. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir », a lâché Michalak sur RMC.