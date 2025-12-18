Antoine Dupont : «Ce n’est pas possible», il dit stop !

Samedi dernier, le Stade toulousain a chuté contre Glasgow en Champions Cup. Les hommes d’Ugo Mola se sont inclinés en terre écossaise (28-21). Antoine Dupont et ses coéquipiers ont parfois manqué de réalisme sur leurs occasions. Jack Willis a d’ailleurs reproché l’état d’esprit de ses partenaires sur le terrain et a confié que cela ne devait plus arriver à l’avenir.
«On ne peut pas perdre un autre match»
« Je pense que le match était à nous. On a fait de bonnes choses en première mi-temps, mais on n’a pas été assez efficace dans les 22 mètres de Glasgow. On n’a pas marqué quand on avait des opportunités et je pense qu’on l’a payé à la fin. Ça ne nous arrive pas très souvent. Je crois que le dernier match de poule qu’on a perdu, c’était contre mon ancienne équipe, les Wasps (en 2022) » a d’abord pesté le troisième ligne aile du Stade toulousain dans des propos rapportés par Quinze Mondial.
«On n’avait pas le bon état d’esprit»
« Il faut rebondir très vite après ça, parce qu’on n’a pas le temps en Coupe d’Europe. On ne peut pas perdre un autre match si on veut aller le plus loin possible dans la compétition. En fait, pour moi, le gros problème c’est qu’on n’a pas réagi quand ils ont retourné le match en deuxième mi-temps. On n’avait pas le bon état d’esprit. Ce n’était pas fini et je pense qu’après le premier essai de Glasgow, on n’a pas bien réagi. On a baissé la tête un peu. Je pense que c’est pour ça qu’on a pris quatre essais en 20 minutes. Ça, ce n’est pas possible » a ensuite ajouté le joueur de 28 ans.