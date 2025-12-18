Antoine Dupont : «Ce n’est pas possible», il dit stop !

Pierrick Levallet

Samedi dernier, le Stade toulousain a chuté contre Glasgow en Champions Cup. Les hommes d’Ugo Mola se sont inclinés en terre écossaise (28-21). Antoine Dupont et ses coéquipiers ont parfois manqué de réalisme sur leurs occasions. Jack Willis a d’ailleurs reproché l’état d’esprit de ses partenaires sur le terrain et a confié que cela ne devait plus arriver à l’avenir.

Le Stade toulousain a trébuché sur la pelouse de Glasgow samedi dernier en Champions Cup. Après leur victoire contre les Sharks, les hommes d’Ugo Mola se sont inclinés en terre écossaise (28-21). Antoine Dupont et ses partenaires ont parfois manqué de réalisme, et cela a coûté cher aux Rouge-et-Noir. Jack Willis a d’ailleurs reproché l’état d’esprit de l’ensemble de l’équipe, et a indiqué que cela ne devait plus arriver.

«On ne peut pas perdre un autre match» « Je pense que le match était à nous. On a fait de bonnes choses en première mi-temps, mais on n’a pas été assez efficace dans les 22 mètres de Glasgow. On n’a pas marqué quand on avait des opportunités et je pense qu’on l’a payé à la fin. Ça ne nous arrive pas très souvent. Je crois que le dernier match de poule qu’on a perdu, c’était contre mon ancienne équipe, les Wasps (en 2022) » a d’abord pesté le troisième ligne aile du Stade toulousain dans des propos rapportés par Quinze Mondial.