Antoine Dupont : L’insulte balancée dans la presse !

Fortement agacé par les critiques contre Antoine Dupont concernant sa peoplisation et le fait qu'il soit de plus en plus exposé sur le plan médiatique, Max Guazzini a sèchement répondu aux détracteurs de la star du XV de France dans une interview, envoyant une insulte pour le mois inattendue.

C'est un fait, Antoine Dupont (29 ans) a totalement changé de statut sur le plan médiatique depuis quelques années. Le demi de mêlée du XV de France est considéré comme un people à part entière comme en témoigne notamment le médiatisation de sa relation avec l'ancienne Miss France, Iris Mittenaere. Une évolution qui dérange certains fans de rugby, adeptes de ce qu'on appelle le "Dupont bashing", et ce traitement réservé à Dupont ne plait pas forcément...

Les «pisse-vinaigre» contre Dupont Max Guazzini, ancien président emblématique du Stade Français, a évoqué le sujet dans les colonnes du Midi Olympique et n'hésite pas à insulter les détracteurs d'Antoine Dupont : « Je ne vois vraiment pas où est le problème. Antoine Dupont est libre de faire ce qu’il veut. Seulement, il y aura toujours des pisse-vinaigre pour critiquer, pour dire qu’on le voit trop dans les magazines, qu’il ne pense pas assez au rugby. Et alors ? C’est quoi le problème ? », lâche Guazzini.