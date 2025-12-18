Antoine Dupont : Le coup de foudre à l’étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir partagé le quotidien d'Antoine Dupont pendant sept ans au sein du Stade Toulousain, Pita Ahki est reparti en Nouvelle-Zélande début décembre. Mais le centre d'Auckland, même s'il est parti à l'autre bout du Globe, ne cache pas son admiration pour Dupont qu'il considère comme le meilleur joueur du Monde.

Tout juste revenu d'une grosse blessure (rupture des ligaments croisés du genou droit) qui l'a éloigné des terrains pendant huit mois, Antoine Dupont est-il toujours le meilleur joueur du Monde ? Pita Ahki, qui a récemment quitté le Stade Toulousain pour retourner en Nouvelle-Zélande, conservera en tout cas un excellent souvenir de Dupont et a fait son éloge depuis son pays d'origine mardi devant la presse.

Ahki s'enflamme pour Dupont et Ntamack « Les gars, comme Dupont et Ntamack, ont commencé leur carrière quand je suis arrivé. Ils sont les joueurs qu’ils sont maintenant, et c’était juste un privilège de faire partie de leur parcours, et de les voir grandir en tant que joueurs, c’était juste un plaisir de jouer avec eux », indique Pita Ahki, qui a évolué au Stade Toulousain de 2018 à 2025 et qui a donc vu grandir et évoluer Romain Ntamack et Antoine Dupont.