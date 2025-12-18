Antoine Dupont - Séparation officielle : La déclaration enflammée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est désormais officiel, Pita Ahki n'est plus un joueur du Stade Toulousain et a quitté les club rouge et noir pour retourner en Nouvelle-Zélande cet hiver. Et en dépit de cette séparation avec Antoine Dupont, le centre de 33 ans ne tarit pas d'éloges sur la star du XV de France et confirme qu'il s'agit du meilleur joueur du Monde actuellement.

Le 29 novembre dernier, face au Racing 92, Antoine Dupont faisait son grand retour de blessure, mais ce match symbolisait également la séparation officielle avec Pita Ahki. Ce dernier quittait le Stade Toulousain pour retourner en Nouvelle-Zélande après avoir porté les couleurs du club pendant sept ans, et dans des propos rapportés par La Dépêche mercredi, Pita Ahki a fait une belle déclaration d'amour envers Antoine Dupont.

Le bel hommage de Pita Ahki « Les gars, comme Dupont et Ntamack, ont commencé leur carrière quand je suis arrivé. Ils sont les joueurs qu’ils sont maintenant, et c’était juste un privilège de faire partie de leur parcours, et de les voir grandir en tant que joueurs, c’était juste un plaisir de jouer avec eux », confie Pita Ahki, qui était arrivé à Toulouse alors que Dupont et Ntamack n'étaient que de jeunes éléments prometteurs. Et il considère désormais le capitaine du XV de France comme le meilleur joueur du Monde.