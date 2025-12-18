Top 14 - Scandale raciste : Il fait une demande inédite !

Axel Cornic

Comme dans toute la société française, les actes de racisme se sont multipliés ces dernières années dans le milieu du sport et notamment celui du rugby. Un nouveau cas a eu lieu récemment avec un match arrêté en Régionale 3, ce qui laisse clairement penser que le problème est loin d’être réglé.

Ce sont des choses qui ne devraient pas exister, sur un terrain de rugby ou ailleurs. Pourtant, le racisme continue de faire des victimes en France et entache un sport qui met pourtant en avant des valeurs de fraternité et d’intégration. Dernier épisode en date le 14 décembre dernier, avec le match de Régionale 3 entre Biganos et Eymet qui a été arrêté pour des propos racistes.

« Il faut continuer à se battre, il n’y a pas de place pour le racisme » Contacté par Actu Rugby, Christian Ambadiang a tenu à prendre la parole après ce nouvel évènement. « Pour moi, c’est une lutte. Et une lutte comme ça, elle ne finit jamais. Il faut continuer à se battre, il n’y a pas de place pour le racisme » a expliqué l’ailier de Montpellier. « Nous sommes au 21e siècle, et c’est incroyable que les gens n’arrivent pas à avancer sur ce sujet ».