Jackpot pour Antoine Dupont, son salaire fait des jaloux

Axel Cornic

Déjà considéré comme une star dans le petit monde du rugby, Antoine Dupont a vu sa popularité exploser avec sa victoire aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il est rapidement devenu l’un des rugbymen les plus bankable de l’histoire, puisque même lors de son absence pour blessure on a vu son visage partout.

Dans quelques années ce sera peut-être différent, mais actuellement il n’y a pas plus fort qu’Antoine Dupont. Le demi de mêlée de 29 ans surclasse tout le monde et ce n’est pas seulement le cas au niveau sportif, puisqu’il est également devenu une véritable bête marketing. A la télévision, dans les journaux et même au Festival de cannes, il est littéralement partout.

Le géant Antoine Dupont Cela a évidemment eu un impact sur ses gains, qui ont grandement évolué au fil des dernières années. Le Parisien a parlé d’un salaire annuel autour des 3M€ pour Dupont, mais cela semble surtout comprendre tous ses contrats de sponsoring. Au Stade Toulousain, il gagne entre 600.000€ et 805.000€, ce qui est moins que les plus gros salaires de la planète rugby, mais très au-dessus de la moyenne de Top 14.