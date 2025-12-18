Séparation pour Antoine Dupont : C’est bientôt terminé ?

Proche de Romain Ntamack depuis plusieurs années maintenant, que ce soit au Stade Toulousain ou bien au sein du XV de France, Antoine Dupont pourrait bientôt être séparé de son compère. Le demi d'ouverture a en effet clairement laissé entendre qu'il finirait pas partir à l'étranger, loin de Dupont...
Arrivé au Stade Toulousain en 2017, Antoine Dupont a donc évolué en même temps que Romain Ntamack au plus haut niveau avec le club rouge et noir. Les deux amis sont d'ailleurs également compères au sein du XV de France où ils composent régulièrement la charnière, mais ce tandem Dupont-Ntamack pourrait être séparé d'ici quelques années puisque le demi d'ouverture n'a jamais caché ses envies d'ailleurs.
Ntamack et Dupont bientôt séparés ?
En septembre dernier, sur RMC, Romain Ntamack évoquait la possibilité de quitter un jour le Stade Toulousain pour l'étranger : « Oui, on peut y penser. J'y pense souvent. Je l'évoque avec mes proches de temps en temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de quitter le Stade Toulousain, quand on est dans le plus grand club au monde, dans l'environnement qui est le nôtre. Moi, je suis né à deux pas d'ici. Donc c'est compliqué de partir. Après, une expérience à l'étranger, oui, ce serait intéressant. Mais je pense que ce n'est pas forcément d'actualité encore aujourd'hui ». Et un départ signifierait ainsi la fin de son tandem au quotidien avec Antoine Dupont.
« Ça se fera... »
« Comme je l'ai dit, ça m'embêterait de partir une année et de voir le club gagner alors que je ne suis pas là. Je me dirais, "merde, je suis parti et j'ai raté un Bouclier". Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de prendre le plus de choses possibles avec le club. Et puis on verra plus tard. Si ça ne se fait pas de suite, ça se fera plus tard ou à la fin de la carrière. Ce n'est pas très important. Mais j'ai encore envie de donner beaucoup à ce club », a précisé Romain Ntamack sur RMC. Pour rappel, de son côté, Antoine Dupont a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2031 avec Toulouse.