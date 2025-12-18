Séparation pour Antoine Dupont : C’est bientôt terminé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Proche de Romain Ntamack depuis plusieurs années maintenant, que ce soit au Stade Toulousain ou bien au sein du XV de France, Antoine Dupont pourrait bientôt être séparé de son compère. Le demi d'ouverture a en effet clairement laissé entendre qu'il finirait pas partir à l'étranger, loin de Dupont...

Arrivé au Stade Toulousain en 2017, Antoine Dupont a donc évolué en même temps que Romain Ntamack au plus haut niveau avec le club rouge et noir. Les deux amis sont d'ailleurs également compères au sein du XV de France où ils composent régulièrement la charnière, mais ce tandem Dupont-Ntamack pourrait être séparé d'ici quelques années puisque le demi d'ouverture n'a jamais caché ses envies d'ailleurs.

Ntamack et Dupont bientôt séparés ? En septembre dernier, sur RMC, Romain Ntamack évoquait la possibilité de quitter un jour le Stade Toulousain pour l'étranger : « Oui, on peut y penser. J'y pense souvent. Je l'évoque avec mes proches de temps en temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de quitter le Stade Toulousain, quand on est dans le plus grand club au monde, dans l'environnement qui est le nôtre. Moi, je suis né à deux pas d'ici. Donc c'est compliqué de partir. Après, une expérience à l'étranger, oui, ce serait intéressant. Mais je pense que ce n'est pas forcément d'actualité encore aujourd'hui ». Et un départ signifierait ainsi la fin de son tandem au quotidien avec Antoine Dupont.