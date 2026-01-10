C'est fini pour Kylian Mbappé : L'annonce en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent pour disputer la Super Coupe d'Espagne, Kylian Mbappé est remplacé par Gonzalo Garcia, un vrai numéro 9, qui possède un profil différent de celui du Français. D'ailleurs, Walid Acherchour aimerait voir évoluer Mbappé dans le couloir droit au Real Madrid, mais il estime que ce projet n'a aucune chance d'aboutir.

Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé est utilisé dans un rôle de numéro 9 qui ne correspond pas totalement à ses qualités et qui bloque surtout certains joueurs. C'est la raison pour laquelle, Walid Acherchour émet l'hypothèse d'aligner l'ancien joueur du PSG dans un poste d'ailier droit avec Vinicius Junior à gauche et Jude Bellingham en faux 9. Mais le journaliste ne croit pas trop que ce projet verra le jour.

Acherchour veut voir Mbappé à droite... « Pour moi, il y a un vrai compromis à faire. C’est de voir Mbappé à droite, de voir Vinicus à gauche et de mettre un vrai 9 ou Bellingham en faux 9. Je pense que c'est la meilleure association », estime-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.