Antoine Dupont : Le nouvel appel au secours !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Natif de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées, Antoine Dupont est l'enfant du pays et sa popularité a encore grimpé en intensité depuis l'année dernière. Il n'est pas rare de voir le champion recevoir des demandes et s'impliquer sur de nombreux sujets. En ce moment, les agriculteurs subissent une crise de dermatose nodulaire et se révoltent. Antoine Dupont est appelé à la rescousse.

La dermatose nodulaire est une maladie qui touche les animaux, en particulier les bovins, et la solution pour l'éradiquer est l'abattage. Une solution qui ne convient pas du tout à de nombreux agriculteurs, qui ont décidé de se soulever ce jeudi. Dans les Hautes-Pyrénées, c'est à Antoine Dupont qu'on demande de l'aide !

Antoine Dupont appelé à la rescousse Comme le rapporte La Dépêche ce jeudi, les agriculteurs ont installé un barrage filtrant sur la route des stations de ski dans les Hautes-Pyrénées pour sensibiliser les automobilistes à leur message. Face à la gestion actuelle de la crise de dermatose nodulaire, ils réclament de l'aide. « Antoine Dupont, notre figure emblématique du rugby, qui représente notre ruralité des Hautes-Pyrénées, on lui demande de venir à notre soutien, qu’il se positionne contre l’abattage des troupeaux en France, et sauve notre profession, notre élevage français et pyrénéen » déclare Christophe Gaillat, de la coordination rurale du départ de naissance du champion de rugby.