Antoine Dupont : Le message désespéré !

Alors que la mobilisation des agriculteurs contre l’abattage des troupeaux fait rage dans tout le pays, Antoine Dupont a été directement interpellé à ce sujet. La star du XV de France, impactée par cet épineux sujet de par ses origines paysannes, a reçu un appel désespéré de la part d'un membre de la coordination rurale des Hautes-Pyrénées.
Antoine Dupont est attendu dans un nouveau combat hors de la mêlée ! Le capitaine du Stade Toulousain et du XV de France, dont le frère gère notamment une exploitation de porcs noirs de Bigorre, a toujours revendiqué son lien avec la france paysanne et les agriculteurs. Et tandis que la mobilisation est particulièrement forte dans la région sud-ouest où plusieurs autoroutes sont toujours bloquées par les agriculteurs, qui protestent contre l’abattage systématique des troupeaux lorsqu’un cas de dermatose nodulaire est détecté, Dupont a été interpellé dans la presse.
Les agriculteurs réclament le soutien de Dupont
Christophe Gaillat, de la coordination rurale des Hautes-Pyrénées, a lancé un appel désespéré à Antoine Dupont dans la Dépêche du Midi en réclamant sa prise de position et son soutien dans ce combat : « Notre figure emblématique du rugby, qui représente notre ruralité des Hautes-Pyrénées, nous lui demandons de venir à notre soutien, et qu’Antoine se positionne contre l’abattage des troupeaux en France, sauve notre profession et notre élevage français et pyrénéen. L’abattage qui s’est passé à Luby-Betmont, c’est à une quinzaine de kilomètres de chez Antoine », explique-t-il.
« Il faut qu’on sauve notre ruralité »
« Nous aimerions que tous les clubs de rugby professionnel se manifestent et mettent une minute d’applaudissements en soutien à l’agriculture français,. Il faut qu’on sauve notre ruralité. C’est notre richesse française », insiste Christophe Gaillat. Reste à savoir si Antoine Dupont et les clubs de Top 14 seront sensibles à cet appel...