Antoine Dupont : Le message désespéré !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que la mobilisation des agriculteurs contre l’abattage des troupeaux fait rage dans tout le pays, Antoine Dupont a été directement interpellé à ce sujet. La star du XV de France, impactée par cet épineux sujet de par ses origines paysannes, a reçu un appel désespéré de la part d'un membre de la coordination rurale des Hautes-Pyrénées.

Antoine Dupont est attendu dans un nouveau combat hors de la mêlée ! Le capitaine du Stade Toulousain et du XV de France, dont le frère gère notamment une exploitation de porcs noirs de Bigorre, a toujours revendiqué son lien avec la france paysanne et les agriculteurs. Et tandis que la mobilisation est particulièrement forte dans la région sud-ouest où plusieurs autoroutes sont toujours bloquées par les agriculteurs, qui protestent contre l’abattage systématique des troupeaux lorsqu’un cas de dermatose nodulaire est détecté, Dupont a été interpellé dans la presse.

Les agriculteurs réclament le soutien de Dupont Christophe Gaillat, de la coordination rurale des Hautes-Pyrénées, a lancé un appel désespéré à Antoine Dupont dans la Dépêche du Midi en réclamant sa prise de position et son soutien dans ce combat : « Notre figure emblématique du rugby, qui représente notre ruralité des Hautes-Pyrénées, nous lui demandons de venir à notre soutien, et qu’Antoine se positionne contre l’abattage des troupeaux en France, sauve notre profession et notre élevage français et pyrénéen. L’abattage qui s’est passé à Luby-Betmont, c’est à une quinzaine de kilomètres de chez Antoine », explique-t-il.