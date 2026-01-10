Le vilain tour qui se prépare contre le PSG après l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quatre jours après sa victoire face à l’OM (2-2, 4-1 aux t.a.b.) jeudi lors du Trophée des champions, le PSG retrouve le Paris FC lundi en 16es de finale de la Coupe de France. Deux équipes qui se sont déjà affrontées le week-end dernier en championnat et cette fois-ci, Stéphane Gilli espère « jouer un mauvais tour » à Luis Enrique et ses hommes.

Après avoir remporté son premier trophée de 2026 jeudi aux dépens de l'OM, le PSG a de nouveau rendez-vous avec le Paris FC. Le week-end dernier, les deux clubs parisiens étaient opposés en championnat (2-1) et le seront cette fois-ci en 16es de finale de la Coupe de France lundi.

« On connaît l'adversaire, comment il joue et ce qu'il propose » Rejouer le PSG aussi rapidement est d’ailleurs un avantage aux yeux de Stéphane Gilli. « Oui, on connaît l'adversaire, comment il joue et ce qu'il propose, même si on ne sait pas quelle équipe sera alignée. Elle sera de toute façon performante. Plutôt que de faire une vidéo sur l'adversaire, on a pu faire ce (samedi) matin un retour sur ce que l'on a bien fait et moins bien fait. La semaine a été un peu particulière à cause des intempéries, on a fait deux jours de futsal mais hier (vendredi) on s'est entraîné, aujourd'hui (samedi) aussi et il y a encore demain (dimanche) », a déclaré l’entraîneur du Paris FC ce samedi en conférence de presse.