Transferts - Antoine Dupont : L’UBB à fond sur le coup !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au moment de quitter son club formateur de Auch en 2014 pour évoluer dans sa carrière et découvrir le plus haut niveau, Antoine Dupont avait l'embarras du choix sur le marché des transferts. Le Stade Toulousain était déjà sur les rangs pour le jeune demi de mêlée, qui a finalement opté pour un transfert à Castres. Mais son frère révèle que l'UBB était également très intéressé par le profil de Dupont.

Recruté par le Stade Toulousain en 2017 en provenance de Castres, Antoine Dupont a réussi à s'y imposer comme une référence mondiale au poste de demi de mêlée. Mais trois ans auparavant, alors qu'il évoluait encore du côté de Auch, son club formateur, Dupont avait l'embarras du choix sur le marché des transferts pour lancer son aventure en Top 14. Et l'UBB s'était mis à fond sur le coup pour tenter de le signer...

L'UBB attiré par Dupont en 2014 Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en novembre 2024, le frère d'Antoine Dupont, Clément, faisait une grosse révélation sur l'intérêt de l'UBB pour le capitaine toulousain avant que Castres ne rafle la mise : « Il nous a toujours demandé notre avis, même si c'est toujours lui qui a eu le dernier mot. Après son année en Crabos à Auch, je pensais que ça serait mieux pour lui qu'il aille à Bordeaux-Bègles, qui était aussi sur les rangs. Mais il a choisi Castres et il a eu raison », a révélé le frère d'Antoine Dupont.