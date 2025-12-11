«Antoine Dupont ne veut pas…», la relation est terminée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont retrouvera logiquement sa place de titulaire indiscutable au XV de France dans les prochains mois, mais reste à savoir qui l'accompagnera en charnière pour la Coupe du Monde 2027. Romain Ntamack parait tout indiqué, d'autant que Vincent Moscato assure que Dupont préfère évoluer avec son partenaire du Stade Toulousain plutôt qu'avec Matthieu Jalibert, ce qui pourrait tendre leur relation. Explications.

Le XV de France va tenter de marquer l'histoire dans deux ans avec la Coupe du Monde 2027 en Australie, une compétition qui tient notamment beaucoup à coeur à un certain Antoine Dupont. Le capitaine des Bleus a affiché plus d'une fois sa détermination à ramener le premier sacré mondial de son pays, mais une question fait actuellement débat : qui accompagnera Dupont en charnière au poste de demi d'ouverture ? Romain Ntamack apparait comme étant le grand favori, mais Matthieu Jalibert aura également son mot à dire comme l'a indiqué Vincent Moscato dans son émission sur RMC.

Moscato y croit pour Jalibert « Ce n’est pas mort pour lui. Il faut arrêter ! Galthié je le connais et s’il est bon, à un moment donné il va le faire jouer. Sinon ce n’est pas possible. Tu ne vas pas placarder un mec car il a fait un mauvais match en quart de finale. Il n’y a pas que lui qui a fait un mauvais match en quart de finale (…) Galthié fera comme Deschamps à l’époque de Valbuena. Il l’a fait revenir et ça a marché, comme avec Benzema. Il est capable de revenir sur des choix car le mec a progressé. Le numéro 2 à l’ouverture, c’est Thomas Ramos. Mais si le petit Jalibert réussit à remplir la case défense comme il le faut… », a expliqué l'animateur. Problème : Antoine Dupont semble avoir une nette préférence pour Romain Ntamack, ce qui pourrait plomber sa relation avec Matthieu Jalibert chez les Bleus.