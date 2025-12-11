Antoine Dupont, le coup de foudre à l’étranger 

Axel Cornic

Le week-end dernier, le Stade Toulousain a fait un retour réussi en Champions Cup, avec un large succès face aux Sharks (56-19). Reste désormais à confirmer contre un plus gros morceau, puisque Antoine Dupont et ses coéquipiers se déplaceront sur la pelouse des Glasgow Warriors ce samedi.

Cela fait deux semaines que l’on suit de près la reprise d’Antoine Dupont, opéré au genou droit. Le demi de mêlée de 29 ans a intégré le groupe face au Racing 92 en Top 14, avant de confirmer le week-end suivant face aux Sharks, en Champions Cup. Mais tout le monde se demande désormais quand sera sa première titularisation...

« Dupont est de retour en forme, donc ça promet d'être passionnant » Ça pourrait être ce samedi pour la deuxième journée de Champions Cup, face aux Glasgow Warriors. En tout cas, Dupont et les Toulousains seront attendus ! « Ils ont évidemment remporté la compétition à plusieurs reprises et leur niveau est excellent. Dupont est de retour en forme, son absence s'est fait sentir, donc ça promet d'être passionnant » a déclaré l’ouvreur écossais Adam Hastings, d’après la BBC.