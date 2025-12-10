Dupont - Ntamack : Le malaise annoncé par Moscato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Compère de Romain Ntamack depuis maintenant plusieurs années en charnière du Stade Toulousain et du XV de France, Antoine Dupont semble avoir une nette préférence pour ce duo en sélection. Vincent Moscato évoque en effet ce choix pour justifier un malaise avec Matthieu Jalibert... Explications.

Arrivé au Stade Toulousain en 2017, Antoine Dupont a donc réussi à nouer un véritable lien avec Romain Ntamack depuis huit ans. Les deux hommes forment une charnière redoutable en club ainsi qu'au XV de France lorsqu'aucun n'est blessé, ce qui barre donc la route à d'autres profils comme notamment Matthieu Jalibert à l'ouverture. Et ce n'est pas Vincent Moscato qui dira le contraire...

Moscato y croit pour Jalibert Dans son émission sur RMC, l'ancien joueur du XV de France assure que Jalibert a encore toutes ses chances de disputer la Coupe du Monde 2027 avec le XV de France même s'il part de loin : « Ce n’est pas mort pour lui. Il faut arrêter ! Galthié je le connais et s’il est bon, à un moment donné il va le faire jouer. Sinon ce n’est pas possible. Tu ne vas pas placarder un mec car il a fait un mauvais match en quart de finale. Il n’y a pas que lui qui a fait un mauvais match en quart de finale (…) Galthié fera comme Deschamps à l’époque de Valbuena. Il l’a fait revenir et ça a marché, comme avec Benzema. Il est capable de revenir sur des choix car le mec a progressé. Le numéro 2 à l’ouverture, c’est Thomas Ramos. Mais si le petit Jalibert réussit à remplir la case défense comme il le faut… », a lâché Vincent Moscato. Et il évoque ensuite un possible malaise avec Antoine Dupont, qui préfère largement évoluer aux côtés de Romain Ntamack plutôt qu'avec Jalibert selon lui.