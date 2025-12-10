«Je pars» : Antoine Dupont raconte la séparation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien avant de passer professionnel et de s'imposer comme la nouvelle star du rugby français avec le Stade Toulousain et le XV de France, Antoine Dupont avait dû quitter le nid familial afin d'aller parfaire sa formation à Auch. Il se livre sans détour sur cette séparation avec ses parents alors qu'il n'était âgé que de 15 ans.

Interrogé il y a quelques années maintenant dans l'émission Clique sur Canal +, Antoine Dupont s'était confié sur son premier départ de la maison familiale en 2011, à seulement 15 ans, pour Auch où il a été formé. Un passage obligatoire pour le demi de mêlée qui a donc fait ses classes avant de devenir professionnel par la suite et de briller au plus haut niveau mondial avec le Stade Toulousain et le XV de France, mais cette séparation n'a pas été évidente à l'époque pour Dupont.

« Je pars de chez mes parents » « Honnêtement je ne suis jamais forcément fixé comme objectif, "telle année il faut que je fasse ça, telle année il faut que je fasse ça", c’est venu progressivement. En seconde, au lycée, je suis parti à l’internat à Auch, donc là je pars de chez mes parents pour jouer au meilleur niveau national cadets à l’époque. Ma réflexion, c’est que je sais que j’adore le rugby, je veux faire ça tous les jours et je ne m'en lasserai pas », a confié Antoine Dupont, qui avait d'ailleurs décidé de recaler le Stade Toulousain à cette époque pour des raisons géographiques et d'éloignement avec sa famille.