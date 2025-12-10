Antoine Dupont : L’humiliation est totale !

Axel Cornic

Nombreux sont les coachs et joueurs qui ont bien cru pouvoir faire tomber le Stade Toulousain d’Antoine Dupont ces dernières années. C’est notamment le cas de l’Australien Michael Cheika, passé notamment par le Stade Français, qui a appris à ses dépens qu’il ne faut jamais crier à la victoire avant d’affronter les Haut-garonnais.

Une histoire assez cocasse fait parler en Angleterre, depuis quelques jours. Ben Youngs, ancien demi de mêlée du XV de la Rose et de Leicester, a livré une anecdote concernant sa dernière rencontre face au Stade Toulousain d’Antoine Dupont. Et ça ne devrait pas vraiment plaire à son ancien entraineur...

« Michael Cheika a dit : 'J’ai le plan de jeu parfait pour gagner !' » Car il a en effet raconté que Michael Cheika était persuadé de pouvoir gagner contre Toulouse en janvier 2025, avec un discours assez clair face à son vestiaire. « Michael Cheika a dit : 'Levez la main si vous avez déjà gagné à Toulouse !' Puis il a levé sa main. Il était le seul. Alors il a poursuivi : 'J’ai le plan de jeu parfait pour gagner !' » a déclaré Ben Youngs, dans le podcast For the love of rugby.