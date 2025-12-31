PSG : La tromperie qui va faire parler...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le mercato d'hiver n'ouvrira ses portes que le 1er janvier, soit dans quelques heures. Mais il est déjà question d'une potentielle signature de Sergio Ramos en Ligue 1 et plus précisément à l'OGC Nice. Une tromperie près de trois ans après son départ du PSG de la part de l'Espagnol ?

Entre 2021 et 2023, Sergio Ramos a effectué deux piges au Paris Saint-Germain. En raison de blessures au mollet et de problèmes musculaires, l'iconique défenseur du Real Madrid n'a pu prendre part qu'à une seule saison pleine sous la tunique du PSG avant de s'en aller au terme de son contrat au FC Séville puis au CF Monterrey au Mexique.

Sergio Ramos bientôt de retour en Ligue 1 ? Dans le cadre du mercato hivernal qui reprendra ses droits à compter du 1er janvier, Sergio Ramos viserait un retour sur le Vieux Continent à en croire les informations communiquées par AS. Et il semblerait même que le champion du monde 2010 ne ferme pas la porte à un nouveau challenge en Ligue 1 après le Paris Saint-Germain.