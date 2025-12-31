PSG : La tromperie qui va faire parler...

Le mercato d'hiver n'ouvrira ses portes que le 1er janvier, soit dans quelques heures. Mais il est déjà question d'une potentielle signature de Sergio Ramos en Ligue 1 et plus précisément à l'OGC Nice. Une tromperie près de trois ans après son départ du PSG de la part de l'Espagnol ?
Entre 2021 et 2023, Sergio Ramos a effectué deux piges au Paris Saint-Germain. En raison de blessures au mollet et de problèmes musculaires, l'iconique défenseur du Real Madrid n'a pu prendre part qu'à une seule saison pleine sous la tunique du PSG avant de s'en aller au terme de son contrat au FC Séville puis au CF Monterrey au Mexique.
Sergio Ramos bientôt de retour en Ligue 1 ?
Dans le cadre du mercato hivernal qui reprendra ses droits à compter du 1er janvier, Sergio Ramos viserait un retour sur le Vieux Continent à en croire les informations communiquées par AS. Et il semblerait même que le champion du monde 2010 ne ferme pas la porte à un nouveau challenge en Ligue 1 après le Paris Saint-Germain.
Après le PSG, Nice pour Sergio Ramos ?
Des rumeurs pullulent dans la presse au sujet d'une éventuelle signature de Sergio Ramos à l'OGC Nice. Ce n'est pas Mohamed Toubache-Ter qui affirmera le contraire. Sur son compte X, le journaliste s'est mis à rire en lisant le démenti de cette information, assurant qu'il fallait que le GYM assume ses ambitions au lieu de se défiler. Sergio Ramos pourrait-il rejoindre l'OGC Nice après avoir joué au PSG ? Réponse dans les prochaines semaines.