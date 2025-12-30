«Il est décédé» : Le drame dans la vie d’Antoine Dupont

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Connu pour sa discrétion, Antoine Dupont avait décidé de se livrer comme rarement l’année dernière dans l’émission « Les rencontres du Papotin » diffusée sur France 2. La star de Toulouse et du XV de France était revenue, non sans émotion, sur un drame personnel : la perte de son père.

Considéré comme le meilleur joueur de la planète, Antoine Dupont est plus qu’un simple joueur de rugby aujourd’hui. La star des Bleus est une personnalité connue et appréciée du grand public, généralement très sollicitée. L’année dernière, peu après sa victoire aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France de rugby à 7, le Toulousain s’était livré comme rarement dans l’émission « Les rencontres du Papotin » face à des journalistes atteints de troubles du spectre autistique.

« Il était dans un état végétatif depuis huit ans » Antoine Dupont était ainsi revenu sur la perte de son père, quelques mois avant l’interview : « Je suis très proche de ma famille et de ma mère. Vu qu’ils ne sont pas loin de Toulouse, je peux les voir souvent. C’est quelque chose qui est important pour moi. Mon papa est décédé l’année dernière. Il avait fait une fausse route. Il était dans un état végétatif depuis huit ans. Il était dans un centre. Et il est décédé l’année dernière ».