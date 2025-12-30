«Il est décédé» : Le drame dans la vie d’Antoine Dupont

Connu pour sa discrétion, Antoine Dupont avait décidé de se livrer comme rarement l’année dernière dans l’émission « Les rencontres du Papotin » diffusée sur France 2. La star de Toulouse et du XV de France était revenue, non sans émotion, sur un drame personnel : la perte de son père.
Considéré comme le meilleur joueur de la planète, Antoine Dupont est plus qu’un simple joueur de rugby aujourd’hui. La star des Bleus est une personnalité connue et appréciée du grand public, généralement très sollicitée. L’année dernière, peu après sa victoire aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France de rugby à 7, le Toulousain s’était livré comme rarement dans l’émission « Les rencontres du Papotin » face à des journalistes atteints de troubles du spectre autistique.
« Il était dans un état végétatif depuis huit ans »
Antoine Dupont était ainsi revenu sur la perte de son père, quelques mois avant l’interview : « Je suis très proche de ma famille et de ma mère. Vu qu’ils ne sont pas loin de Toulouse, je peux les voir souvent. C’est quelque chose qui est important pour moi. Mon papa est décédé l’année dernière. Il avait fait une fausse route. Il était dans un état végétatif depuis huit ans. Il était dans un centre. Et il est décédé l’année dernière ».
Dupont s’était livré sur sa vie de couple
Le capitaine du XV de France avait fait d’autres confidences intimes, annonçant à l’époque n’avoir ni enfant ni de conjointe ou de conjoint. « Je n’ai pas d’enfants. Je n’ai pas de copine, parce que c’est la vie (sourire). Je n’ai pas de copain non plus. » Antoine Dupont est depuis en couple avec Iris Mittenaere, élue Miss France et Miss Univers en 2016.