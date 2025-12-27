Départ à l'étranger : Le rendez-vous avec Antoine Dupont !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pilier droit du Stade toulousain depuis l'été dernier, Georges-Henri Colombe n'a pas encore pu défendre pleinement ses chances. En effet il s'est blessé à la suite d'un gros choc et observe toujours une période de convalescence. Avant son retour dans les prochaines semaines, il espère de grandes choses pour la suite de sa carrière, à commencer par disputer la Coupe du monde 2027 avec le XV de France.

De retour de blessure depuis quelques semaines, Antoine Dupont peut se concentrer sur ses nouveaux objectifs de carrière. Le joueur français doit également attendre avec impatience son retour en Equipe de France. Le capitaine des Bleus sait que la Coupe du monde 2027 approche à grands pas et lors de ce voyage en Australie, Georges-Henri Colombe sera peut-être de la partie. Il n'a pas caché ses ambitions.

« La Coupe du monde ? C'est pour ça que je travaille tous les jours » A 27 ans, Georges-Henri Colombe compte actuellement 10 sélections avec le XV de France et il rêve d'en avoir plus. « Ugo Mola m'a dit de ne pas lâcher, de me donner à 100% et que les efforts finiront par payer. C'était l'objectif. Malheureusement, je me suis blessé assez rapidement et ça a retardé les échéances. Aujourd'hui, je suis apte, je m'entraîne et j'essaye de me donner à 100% pour être performant. Je veux jouer le plus possible ici, au Stade Toulousain, gagner le plus de titres possibles et retourner en équipe de France, au meilleur niveau que je peux donner. La Coupe du monde ? C'est pour ça que je travaille tous les jours » assure-t-il au micro de RMC.