Antoine Dupont : Le rencard qu'il ne veut pas louper !

Dimanche, le Stade Toulousain accueille La Rochelle à domicile dans le cadre de la 13ème journée de Top 14. Face aux coéquipiers d'Antoine Dupont, les Rochelais essaieront d'aller chercher une victoire incroyable face à une équipe qui a toujours gagné dans son stade pour le moment. Sébastian Boboul, manager de La Rochelle, est sur le coup.
De retour avec le Stade Toulousain depuis quelques semaines, Antoine Dupont s'apprête à affronter La Rochelle en Top 14, une affiche de rêve il y a quelques années à peine. Si La Rochelle a reculé sur le plan sportif, cela reste un club capable de créer la surprise. D'ailleurs les Toulousains devront se tenir sur leurs gardes.
Nouveau défi pour Antoine Dupont
Malgré les fêtes de fin d'année, les clubs de Top 14 restent particulièrement actifs pendant la période. Dimanche le Stade Toulousain aura une rencontre importante à jouer face à La Rochelle, un match qu'il ne faudra pas rater. « Ça reste toujours un gros défi, des matchs engagés, des matchs qui se jouent sur pas grand-chose. Donc forcément, on est excités de rencontrer cette équipe du Stade Toulousain, en prime time, pendant le Boxing Day, un dimanche soir au Stadium. Tout est vraiment réuni pour qu'on se prépare de la meilleure des façons. Parce qu'on sait également où on met les pieds, ils sont invaincus chez eux cette saison » confie d'abord Sébastian Boboul, manager de La Rochelle, d'après des propos rapportés par Midi Olympique.
« On veut donner le meilleur, essayer de faire douter ces Toulousains »
Malgré la tâche difficile qui attend son club, Sébastien Boboul ne se laisse pas abattre et croit vraiment en ses chances de victoire. « On veut donner le meilleur, essayer de faire douter ces Toulousains, ne pas prendre une valise. Je crois qu'on a des joueurs qui aiment bien ce genre de challenge, ce genre de défi. Donc on se prépare bien pour essayer que ça soit également serré sur cette partie-là » poursuit-il. Antoine Dupont et ses coéquipiers sont prévenus.