Antoine Dupont : Le rencard qu'il ne veut pas louper !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, le Stade Toulousain accueille La Rochelle à domicile dans le cadre de la 13ème journée de Top 14. Face aux coéquipiers d'Antoine Dupont, les Rochelais essaieront d'aller chercher une victoire incroyable face à une équipe qui a toujours gagné dans son stade pour le moment. Sébastian Boboul, manager de La Rochelle, est sur le coup.

De retour avec le Stade Toulousain depuis quelques semaines, Antoine Dupont s'apprête à affronter La Rochelle en Top 14, une affiche de rêve il y a quelques années à peine. Si La Rochelle a reculé sur le plan sportif, cela reste un club capable de créer la surprise. D'ailleurs les Toulousains devront se tenir sur leurs gardes.

Nouveau défi pour Antoine Dupont Malgré les fêtes de fin d'année, les clubs de Top 14 restent particulièrement actifs pendant la période. Dimanche le Stade Toulousain aura une rencontre importante à jouer face à La Rochelle, un match qu'il ne faudra pas rater. « Ça reste toujours un gros défi, des matchs engagés, des matchs qui se jouent sur pas grand-chose. Donc forcément, on est excités de rencontrer cette équipe du Stade Toulousain, en prime time, pendant le Boxing Day, un dimanche soir au Stadium. Tout est vraiment réuni pour qu'on se prépare de la meilleure des façons. Parce qu'on sait également où on met les pieds, ils sont invaincus chez eux cette saison » confie d'abord Sébastian Boboul, manager de La Rochelle, d'après des propos rapportés par Midi Olympique.