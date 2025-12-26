Antoine Dupont et les homosexuels : Le coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fort de son statut de star du rugby français, Antoine Dupont n'a jamais hésité à jouer de sa notoriété pour faire avancer certains combats qui lui tiennent à coeur, et notamment la lutte contre l'homophobie. D'ailleurs, dans un entretien accordé à Gala en juillet 2024, le demi de mêlée du XV de France s'exprimait de manière assez cash sur le sujet en poussant un coup de gueule sur la lenteur dans l'évolution de ce combat en faveur des homosexuels.

« On peut encore faire bouger les lignes » « Je profite de ma notoriété et de la caisse de résonance qu’elle entraîne pour servir de relais à des projets nobles. Aujourd’hui, je suis entendu. Je souhaite simplement mettre en avant des principes élémentaires de tolérance qui devraient être compris de tous. Chacun doit pouvoir vivre sa sexualité librement. Partout, dans tous les milieux, et dans le rugby aussi. Il y a déjà du mieux, mais on peut encore faire bouger les lignes », a lâché Antoine Dupont.