Antoine Dupont : Il n'en peut déjà plus !

Axel Cornic

Absent pour des très longs mois à cause d’une blessure au genou droit, Antoine Dupont a retrouvé la compétition en cette fin d’année. Jusqu’à maintenant quatre matchs au compteur pour le demi de mêlée, qui semble monter en puissance avec une entrée en jeu fracassante le week-end dernière lors de la victoire bonifiée du Stade Toulousain sur le LOU (19-41).

On commence à revoir le vrai Antoine Dupont. Après quelques apparitions encourageantes, le demi de mêlée de 29 ans a crevé l’écran lors de son entrée en jeu face au LOU. Il a montré toute la panoplie d’un Super Dupont qu’on avait hâte de revoir et qui pourrait faire des nombreuses victimes sur son chemin.

Bien finir 2025 En commençant par La Rochelle ? Car pour la dernière rencontre de l’année, le Stade Toulousain va accueillir Grégory Alldritt et ses coéquipiers dans l’espoir de peut-être retrouver la première place du classement de Top 14. Et un nouveau rendez-vous se dessine déjà pour début 2026, puisque Antoine Dupont et les Toulousains se déplaceront sur la pelouse de l’USAP, qui a récemment retrouvé des couleurs et va lutter jusqu’à la fin pour le maintien.