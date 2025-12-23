Rupture en plein direct : Antoine Dupont craque !

Axel Cornic

De retour après sa grave blessure au genou, Antoine Dupont a livré une prestation de haut niveau face au LOU (19-41), alors qu’il n’était que remplaçant. Une belle revanche pour le demi de mêlée, qui avait participé à la surprenante défaite du Stade Toulousain face aux Glasgow Warriors (28-18), en Champions Cup.

Il y a de la tension à Toulouse en cette fin d’année. A la suite de la fameuse affaire Jaminet, le Stade Toulousain s’est vu infliger deux points de pénalité en Top 14, ce qui a permis à la Section Paloise de prendre la tête du classement. Et forcément, la première rencontre après cette sanction était très attendue...

Du grand Dupont face au LOU Face au LOU, les Toulousains voulaient frapper un gros coup et ils l’ont fait, avec une victoire bonifiée qui les fait revenir à égalité du leader du Top 14. Remplaçant, Antoine Dupont a fait une entrée très remarquée un peu avant l’heure de jeu, alternant jeu au pied et passes laser, avec même un arrachage face à l’imposant troisième-ligne géorgien Beka Saghinadze.