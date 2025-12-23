Antoine Dupont : Il hallucine avec son salaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les revenus d'Antoine Dupont sont estimés à 3M€ par an au total, mais à hauteur de 800 000€ pour ce qui est de la part sportive dans le cadre de son contrat avec le Stade Toulousain. Un ratio qui fait halluciner Mourad Boudjellal, et ce dernier se félicite d'ailleurs qu'un joueur comme Dupont parvienne à rafler autant de contrats commerciaux en dehors du rugby.

C'est un fait, Antoine Dupont est devenu au fil des années bien plus qu'un simple joueur de rugby. Les statuts de star du XV de France et de people à part entière lui permettent notamment de collaborer avec de nombreuses et marques de renom, un business extrasportif qui rapporte gros à Dupont sur le plan sportif. En effet, alors que son salaire de joueur au Stade Toulousain serait de l'ordre de 800 000€ à l'année, la globalité de ses revenues avoisinerait les 3M€ par an, en comptant donc ses contrats commerciaux.

Dupont, une grande première depuis Chabal ? Dans un entretien accordé à Rugby Magazine, Mourad Boudjellal évoque justement le sujet et hallucine devant cette répartition des revenus d'Antoine Dupont : « Le rugby, qui s'est popularisé, est capable de fabriquer des stars pour être un vecteur de consommation auprès du rugby. Antoine fait du bien au rugby. Il est devenu un phénomène que tout le monde veut voir. Depuis Chabal, aucun joueur français n'avait eu une telle notoriété, jusqu'à gagner plus en droits d'image qu'en salaire », indique l'ancien président du RC Toulon.