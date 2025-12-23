Antoine Dupont : Son coup de foudre avec une autre star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont est devenu au fil des années une référence mondiale au rugby mais surtout un people à part entière. D'ailleurs, alors qu'il avait évoqué par le passé son amitié grandissante avec Jean Dujardin, son agent a confirmé ce coup de foudre amical entre les deux stars.

C'est un fait, Antoine Dupont occupe une place totalement à part dans le paysage du rugby français. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, considéré comme un people à part entière depuis déjà plusieurs années, a donc noué des relations assez fortes dans le show business. En plus de son couple avec l'ancienne Miss France Iris Mittenaere, Dupont semble devenu très ami depuis quelques années avec Jean Dujardin.

Dupont et Dujardin, la belle relation Dès 2021, dans un entretien accordé à GQ, Antoine Dupont expliquait s'être rapproché de Jean Dujardin et très bien s'entendre avec l'acteur : « On a un peu parlé. En fait, il nous suit depuis le tournoi des VI Nations 2020, c’est un amateur de rugby à la base mais je pense que lui aussi à appris à aimer l’équipe depuis quelques mois. Il m’écrit avant et après tous les matches. Ça fait plaisir d’avoir le soutien de personnes comme ça. Ça montre l’engouement. Et puis c’est un acteur que j’adore. J’ai grandi avec ses films : OSS, Brice de Nice… Et il est aussi marrant en vrai qu’à la télé », confiait Dupont.