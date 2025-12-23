Séparation pour Antoine Dupont, sa nouvelle relation confirmée !

Alexis Brunet

Début décembre, le Stade Toulousain annonçait le départ de Pita Ahki, qui avait fait le choix de revenir en Nouvelle-Zélande après sept années dans la ville rose. Le départ de ce dernier a laissé un grand vide au poste de centre, mais il va bientôt être comblé. En effet, l’international italien Tommaso Menoncello va s’engager avec l’équipe d’Antoine Dupont.

« Après 7 années inoubliables avec le Stade Toulousain, j’ai pris la décision incroyablement difficile de passer à autre chose. Ce club et tous ses membres ont représenté une grande partie de ma vie et je serai toujours reconnaissant des amitiés, souvenirs et expériences dont j’ai eu la chance de bénéficier au long de ma route. Partir n’est pas une décision facile, mais c’est une décision familiale et rien n’est plus important. » C’est par ses mots que le 1er décembre dernier Pita Ahki a officialisé son départ du Stade Toulousain. Une décision compliquée, mais nécessaire pour le centre qui voulait revenir dans son pays.

Menoncello va s’engager avec le Stade Toulousain Le Stade Toulousain est donc orphelin de Pita Ahki, mais il va bientôt être remplacé. En effet, Tommaso Menoncello va bientôt rejoindre l’équipe d’Antoine Dupont. Dévoilée par Midi-Olympique en octobre, l’information a été confirmée par Antonio Pavanello, le directeur général de Trévise, au quotidien italien Il Gazzettino. « Après Albornoz, Tommy partira lui aussi en France. Mais il restera jusqu’au mois de mai. »