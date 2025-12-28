Antoine Dupont va quitter Toulouse en 2026 !

Alexis Brunet

Après avoir remporté le Tournoi des Six Nations en 2025, le XV de France compte faire de même en 2026. Pour l’occasion, les joueurs de Fabien Galthié pourront compter sur Antoine Dupont qui fera son retour en sélection à l’occasion du premier match face à l’Irlande au Stade de France, d’après Guy Accoceberry, ancien international français.

En 2025, Antoine Dupont n’avait malheureusement pas pu disputer la fin du Tournoi des Six Nations. Le demi de mêlée s’était blessé le 8 mars face à l’Irlande et il avait par la suite été éloigné des terrains pendant de longs mois. Le joueur du Stade Toulousain sera donc revanchard pour l’édition 2026, qui commencera le 15 février.

France-Irlande en ouverture Pour commencer son Tournoi des Six Nations 2026, le XV de France aura rendez-vous avec l’Irlande à Saint-Denis au Stade de France. Selon Guy Accoceberry, ancien international français, Antoine Dupont fera alors son grand retour en sélection, ce qui est une très bonne nouvelle. « On se rapproche de la prochaine Coupe du monde. Donc il faut, il faut que l'équipe de France marque les esprits. Sauf pépin, Antoine Dupont sera de retour en équipe de France, quelques cadres aussi. On devrait donc retrouver une équipe de France peut-être plus plus armée, plus étoffée que ces derniers mois et qui là, maintenant, rentre pratiquement dans la dernière ligne droite avant la Coupe du monde en Australie. Ce match est très, très important pour la suite des événements », a déclaré l’ex-demi de mêlée de l’UBB à Franceinfo.