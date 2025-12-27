Kylian Mbappé : La grosse surprise signée Antoine Dupont !

Alexis Brunet

Au fil des années, la cote de popularité d’Antoine Dupont ne fait que grimper. Le demi de mêlée n’est plus qu’un simple joueur de rugby, il est également l’une des personnalités préférées des Français. Le Toulousain se classe d’ailleurs devant l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé dans le classement de l’année 2025.

Le classement des célébrités préférées des Français a été publié dernièrement et encore une fois, Jean-Jacques Goldman arrive en tête alors qu’il se fait très rare dans la sphère publique. Le podium est complété dans l’ordre par deux autres chanteurs, Florent Pagny et Francis Cabrel, d’après le baromètre Ifop pour TF1-LCI.

Dupont devant Mbappé Comme c’est souvent le cas, les sportifs français ont la part belle dans ce classement. Très bon avec le Stade Toulousain et le XV de France, Antoine Dupont se classe à la 27ème place. Le demi de mêlée devance le joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé, qui hérite lui de la 38ème position.