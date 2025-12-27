Antoine Dupont a tranché : La séparation est confirmée !

Axel Cornic

Depuis l’arrivée au pouvoir de Fabien Galthié, Antoine Dupont a été installé comme le pilier central du XV de France, prenant d’ailleurs le titre de capitaine à Charles Ollivon. Une excellente nouvelle pour certains, mais pas pour tous, puisque sa présence semble empêcher quelques coéquipiers de s’exprimer au mieux en sélection.

Les fans du XV de France ont souvent réclamé une charnière titulaire. C’est chose faite depuis 2014, puisque Antoine Dupont et Romain Ntamack ont enchainé les titularisations, devenant l’un des duos les plus iconiques du rugby tricolore. Mais l’ouvreur traverse une période un peu délicate, ce qui a relancé un très vieux débat...

Gros clash aux XV de France Certains estiment en effet que Ntamack devrait être remplacé par un certain Matthieu Jalibert, qui depuis le printemps dernier marche sur l’eau avec son club de l’UBB. Mais Fabien Galthié ne semble pas vraiment être un grand fan ! Lorsqu’il a dû remplacer l’ouvreur du Stade Toulousain, le sélectionneur du XV de France a en effet préféré se tourner vers Thomas Ramos, pourtant arrière de formation.